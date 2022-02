Bochum ohne Riemann gegen Bayern

Der VfL Bochum muss im anstehenden Bundesligaspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) auf Manuel Riemann verzichten. Wie Trainer Thomas Reis auf der zugehörigen Pressekonferenz mitteilte, wurde der Stammkeeper positiv auf das Coronavirus getestet.

Riemann verpasste in der laufenden Saison erst eine Partie. Gegen die Bayern wird Michael Esser (34) zwischen den Pfosten stehen. „Er ist erfahren genug, im Training immer auf Top-Niveau. Wir haben da einen tollen zweiten Torwart, den wir immer reinwerfen können. Er wird am Samstag sicherlich ein bisschen was zu tun bekommen und kann sich entsprechend zeigen“, sagte Reis.