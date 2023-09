Frankfurt holt U-Nationalspieler Raebiger an Bord

Sidney Raebinger kann sich über einen Karrieresprung freuen. Eintracht Frankfurt lotst den 18-jährigen Mittelfeldspieler an den Main und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus. Auf welche Transfer-Modalitäten sich die Hessen mit dem Zweitligisten Greuther Fürth verständigt haben, bleibt offen.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Sidney ist ein sehr interessanter Spieler, der immer noch am Anfang eines vielversprechenden Weges steht. Wir sind von seinem Talent überzeugt und werden ihn behutsam in unserer Regionalliga-Mannschaft aufbauen.“

Der Rechtsfuß will sich in Frankfurt für höhere Aufgaben empfehlen. Sollte Raebiger seine Sache in der zweiten Mannschaft gut machen, könnte er auf kurz oder lang zur Alternative für den Bundesliga-Kader avancieren.