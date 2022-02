Inter: Optimismus bei Brozovic & Perisic

Bei Inter Mailand geht man davon aus, dass Marcelo Brozovic (29) seinen auslaufenden Vertrag im San Siro verlängern wird. Vorstandsboss Giuseppe Marotta sagte gestern am Rande der Champions League-Partie gegen den FC Liverpool (0:2) bei ‚Sport Mediaset‘: „Der Optimismus ist gewachsen, wir liegen gut im Rennen.“ Dem Journalisten Nicolò Schira zufolge winkt dem kroatischen Mittelfeldspieler ein Kontrakt bis 2026 mit einem Gehalt von 6,5 Millionen Euro plus ein Handgeld in Höhe von einer Million Euro.

Und auch bei Ivan Perisic (33), dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer endet, rechnen die Inter-Bosse mit einer Fortsetzung der Zusammenarbeit. Marotta sagt: „Er will bleiben, wir werden ihn zufriedenstellen.“ Nach FT-Infos wurde dem Linksaußen schon Mitte Dezember ein neuer Vertrag vorgelegt.