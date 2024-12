Diagnose da: Yamal fehlt Barça wochenlang

Lamine Yamal steht dem FC Barcelona erst im nächsten Jahr wieder zur Verfügung. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, hat sich das 17-jährige Top-Talent bei der gestrigen 0:1-Niederlage gegen den CD Leganés eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen.

Yamal wird nach Angaben des La Liga-Spitzenreiters drei bis vier Wochen ausfallen. Schon im November hatte der Rechtsaußen wegen einer Blessur an derselben Stelle gefehlt. Yamal kommt in dieser Saison auf 18 Scorerpunkte (sechs Tore, zwölf Assists) in 21 Pflichtspielen.