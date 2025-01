Neuer Verteidiger für den HSV?

Der Hamburger SV scheint sich mit einem potenziellen Neuzugang für die Defensive zu beschäftigen. Mariano Troilo von CA Belgrano steht laut Nacho Castellano beim Zweitligisten auf dem Zettel. Dem argentinischen Sportjournalisten zufolge rechnet Troilos derzeitiger Arbeitgeber in Kürze mit einer Offerte im Bereich von umgerechnet 2,4 Millionen Euro.

Ob dieses Angebot vom HSV oder aber aus Brasilien kommt, wird nicht überliefert. Es heißt nämlich auch, dass Cruzeiro ebenso am 1,94 Meter großen Innenverteidiger interessiert sei. Der Verein aus Belo Horizonte dürfte nicht der einzige Konkurrent für Hamburg sein. Troilo ist in Belgrano gesetzt und sammelte als Stammkraft in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend über 2.600 Einsatzminuten.