FCA: Bénes bereits eine Option

Lászlo Bénes könnte in der am Samstag anstehenden Partie gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) bereits für den FC Augsburg mitmischen. Laut FCA-Cheftrainer Heiko Herrlich hat sich die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach „sehr gut eingefügt“, wie der 49-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz sagte.

„Ich denke, dass er sich wohlfühlt. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht und ist eine Option für morgen. Er trifft gute Entscheidungen und kann den letzten Pass spielen“, so Herrlich weiter. Bis Saisonende ist Bénes an die Fuggerstädter verliehen und soll reichlich Spielpraxis sammeln. Bei den Fohlen kam der 23-jährige Spielmacher in dieser Spielzeit nur zu einigen Kurzeinsätzen.