Klopp über Jota: Ein „perfekter Transfer“

Jürgen Klopp ist mit Blick auf die Leistungen seines Schützlings Diogo Jota voll des Lobes. „Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Junge. Und er war ein perfekter Transfer, weil er alles mitbringt, was ein Spieler in Liverpool benötigt. Er hat die technischen und körperlichen Voraussetzungen und kann alle taktischen Dinge schnell lernen,“ sagte der der deutsche Coach im Anschluss an die gestrige Partie gegen den FC Southampton (4:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Saints traf Jota doppelt. Im Sommer 2020 wechselte der portugiesische Offensivspieler für rund 50 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu den Reds. Seitdem erzielte der 24-Jährige in 46 Pflichtspielen 21 Treffer und legte drei weitere auf. Auch in dieser Saison präsentiert sich Jota bislang in bestechender Form.