Flügel-Verstärkung: Wolfsburg verpflichtet Cerny

Der VfL Wolfsburg hat den Transfer von Vaclav Cerny (25) eingetütet. Beim Bundesligisten unterschreibt der Außenstürmer einen langfristigen Vertrag bis 2027. An Twente Enschede zahlen die Wölfe dem Vernehmen nach acht Millionen Euro plus Boni für den tschechischen Nationalspieler.

Im Trikot des Eredivisie-Klubs verbuchte der Linksfuß, der meist über die rechte Außenbahn kommt, in der abgelaufenen Saison 28 Scorerpunkte (15 Tore, 13 Assists) in 40 Pflichtspielen.

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sagt über die Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass sich Vaclav für den VfL Wolfsburg und unseren Weg entschieden hat. Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, der in Enschede seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende ist. Wir sind überzeugt, dass er in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und eine wichtige Verstärkung für unsere Offensive sein wird.“