Union: Gosens-Wechsel schon morgen?

Der Transfer von Robin Gosens zu Union Berlin rückt immer näher. Fabrizio Romano zufolge wird sich der Linksverteidiger von Inter Mailand auf den Weg nach Berlin machen, um am morgigen Dienstag den obligatorischen Medizincheck bei den Köpenickern zu absolvieren. Für den Anschluss ist die Vertragsunterschrift geplant.

Am Wochenende hatten sich beide Klubs auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro inklusive Boni verständigt. An Inter ist Gosens noch bis 2026 vertraglich gebunden. Unumstritten bei den Nerazzurri war der DFB-Profi aber in seinen bisher eineinhalb Jahren nicht. Für den 29-Jährigen ist Union die erste Profistation in Deutschland. Auch ein Wechsel zum VfL Wolfsburg stand lange im Raum, am Ende zerschlug sich der Deal jedoch.