Kolarov verkündet Karriereende

Eine serbische Legende tritt von der großen Fußballbühne ab. Gegenüber der Nachrichtenagentur ‚Ansa‘ hat Linksverteidiger Aleksandar Kolarov sein Karriereende verkündet. Der Linksverteidiger war zuletzt für Inter Mailand im Einsatz. Der 36-Jährige sagt: „Ich wusste immer, dass dieser Tag früher oder später kommen würde, und trotzdem bin ich dankbar, dass es mir gelungen ist, meinen Traum zu verwirklichen.“

Für die serbische Nationalmannschaft spielte Kolarov 94 Mal (elf Tore), ist hinter Branislav Ivanovic (105 Spiele) der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen. Auch auf Vereinsebene kann der Linksfuß auf eine bewegte Karriere zurückblicken: In seiner Blütezeit spielte Kolarov für Lazio Rom, Manchester City und die AS Rom, ehe er sich zum Ausklang seiner Laufbahn den Nerazzurri anschloss. Insgesamt gewann Kolarov zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal in England sowie einmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal in Italien.