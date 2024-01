Mit Hintertür: VfB bindet Millot

Dem VfB Stuttgart ist in den Vertragsverhandlungen mit Enzo Millot der Durchbruch gelungen. Wie die Schwaben vermelden, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Einen kleinen Kompromiss musste der VfB dabei aber hinnehmen: Im neuen Arbeitspapier des 21-jährigen Franzosen soll eine Ausstiegsklausel verankert sein. Millot war 2021 für 1,75 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen – früher oder später dürfte er den Stuttgartern ein Vielfaches dessen einbringen.

Eine wichtige Verlängerung kann der Tabellendritte also abhaken, dabei soll es aber nicht bleiben. Auch mit Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton (27) soll bereits eine Einigung bestehen, folgen soll im Idealfall noch Außenstürmer Chris Führich (26) – beide sind derzeit bis 2025 gebunden.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt: „Wir freuen uns über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Enzo Millot. Enzo war einer der Leistungsmotoren in dieser so erfolgreichen Hinrunde. Seine persönliche Entwicklung ist dabei bemerkenswert. Als sehr junger Spieler hat er den Schritt zum verlässlichen Leistungsträger vollziehen und dabei oft in entscheidenden Situationen Tore erzielen können. Seine besondere Qualität soll auch im neuen Jahr helfen, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Millot betont: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung bis 2028. Einen großen Anteil daran haben unsere Fans und unser Stadion. Die Atmosphäre bei den Heimspielen ist unglaublich. Wir haben eine top Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten – deshalb habe ich mich entschieden, länger beim VfB zu bleiben.“