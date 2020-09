Zidane im Clinch mit Real | „Unendlicher Ibra“

Armdrücken zwischen ZZ und Real

Unter der Anzeige geht's weiter

In Spanien sorgt Zinedine Zidane für Schlagzeilen. Der französische Trainer liegt mit dem Management von Real Madrid in Bezug auf den Transfermarkt im Clinch, berichtet die ‚as‘. Die Königlichen sollen im Gegensatz zu Zizou dagegen sein, einen zusätzlichen Stürmer zu kaufen. Zidane vertraut aber lediglich Karim Benzema und hat kaum Verwendung für Luka Jovic, Borja Mayoral oder Mariano Díaz. Aus diesem Grund soll der Cheftrainer die Manager gebeten haben, einen weiteren Stürmer zu rekrutieren. Die Vereinsführung schließt aber einen neuen Stürmer als Zweitbesetzung für Benzema kategorisch aus.

BBC-Studie zu Abramowitsch

Die Nachricht des Tages in England betrifft Chelsea-Präsident Roman Abramowitsch. Nach einer Untersuchung des englischen Fernsehsenders ‚BBC‘, die heute Morgen insbesondere von der ‚Times‘ veröffentlicht wurde, besaß der russische Milliardär die wirtschaftlichen Rechte an mehreren Spielern, die gegen den Blues spielten. Genannt wird unter anderem André Carrillo, der 2014 in der Champions League für Sporting Lissabon gegen den Londoner Klub aufgelaufen war. Die Ergebnisse treten auf der Insel eine große Debatte los. Brisant wird die Situation zudem, weil die Rechte an den Spielern nicht vom Verein, sondern einem privaten Fond gehalten wurden. Eine Praxis, die 2008 zunächst von der Premier League und 2015 von der FIFA verboten wurde. Der Fall ist also noch nicht abgeschlossen.

Ibra: „Fühle mich wie Benjamin Button“

In Italien gewann der AC Mailand am Montagabend dank Zlatan Ibrahimovic. Die Rossoneri schlugen den FC Bologna mit 2:0. Der einzige Torschütze der Partie war der schwedische Sturmstar. Logischerweise grüßt Ibra von jeder Titelseite der italienischen Sportmagazine. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist er der „unendliche Ibra“. Er ist fast 39 Jahre alt und der Spieler, der Milan auf seinen Schultern trägt. Ins selbe Horn stößt der ‚Corriere dello Sport‘, der die „Ibra-Show“ genossen hat und die Worte des Helden hervorhebt. „Ich fühle mich wie Benjamin Button. Die jungen Leute hören mir zu“, sagte Ibrahimovic nach dem Sieg seiner Mannschaft. Schließlich taucht der Stürmer auch auf der Titelseite des ‚Quotidiano Sportivo‘ auf, die titelt: „Dieser Ibra ist doppelt so viel wert.“