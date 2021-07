Jung spricht über Werder-Wechsel

Neuzugang Anthony Jung vom SV Werder Bremen zeigt sich nach seinem Wechsel nach Deutschland sehr zufrieden. Im Interview mit dem ‚Weser-Kurier‘ lobt der Verteidiger seine neuen Mannschaftskollegen: „Die Jungs sind sehr offen, es wird viel geredet.“ Und so „ging das mit dem Integrieren ziemlich schnell.“ Nun möchte er in der Mannschaft selbst vorangehen: „Wenn jüngere Spieler mal das Gespräch suchen, bin ich für sie da. Ich habe da ein offenes Ohr und packe mit an, wenn ich helfen kann. Ich möchte Verantwortung tragen.“

Bereits in vergangenen Transferperioden hatte der 29-Jährige einen Wechsel angestrebt. Bröndby IF wollte den Publikumsliebling jedoch lange nicht ziehen lassen. In Bremen hat Jung allen voran das Ziel Wiederaufstieg: „Erstmal geht es darum, wichtig für die Mannschaft zu werden, und dann ist eines Tages die Bundesliga noch ein großer Traum von mir.“