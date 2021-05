Bericht: BVB-Interesse an Vlahovic

Dusan Vlahovic hat offenbar das Interesse von Borussia Dortmund auf sich gezogen. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, steht der 21-jährige Angreifer vom AC Florenz auf der Wunschliste des BVB. Neben den Schwarz-Gelben haben auch der AC Mailand und die AS Rom ihre Fühler nach dem Linksfuß ausgestreckt.

Der serbische Nationalspieler geht seit 2018 für die Fiorentina auf Torejagd und besitzt einen Vertrag bis 2023. In dieser Saison bestritt Vlahovic bis dato 34 Ligaspiele und ist mit 21 Treffern der aktuell zweitbeste Torschütze in der Serie A. Florenz fordert für das Offensivtalent eine stattliche Ablöse von 60 Millionen Euro. Auch deshalb sei der Stürmer beim BVB nur dann ein ernsthafter Kandidat, wenn Erling Haaland den Klub am Saisonende verlässt, heißt es in dem Bericht.