Mainz hofft auf Kohr-Verpflichtung

Geht es nach dem FSV Mainz 05 bleibt Dominik Kohr den Rheinhessen über den Sommer hinaus erhalten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hoffen die 05er darauf, den Mittelfeldspieler im Sommer fest von Eintracht Frankfurt verpflichten zu können. Aktuell bestreitet der 27-Jährige seine zweite Leihe bei den Mainzern, es ist allerdings ungewiss, ob im Zuge des Deals eine Kaufoption vereinbart wurde.

Kohr war bis zu seiner Verletzung unumstrittener Stammspieler, kam in der Bundesliga in zehn Partien zum Einsatz und leistete einen großen Beitrag dafür, dass Mainz nach 17 Spieltagen souverän auf dem neunten Platz steht. Insgesamt kommt der ehemalige U21-Nationalspieler auf 205 Spiele in der Bundesliga, die meisten davon im Trikot des FC Augsburg, ehe er 2017 zunächst zu Bayer Leverkusen und zwei Jahre später zu Eintracht Frankfurt wechselte.