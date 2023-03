Jovic: „Habe die Eintracht zu früh verlassen“

Luka Jovic (25) zieht wenig überraschend ein verheerendes Fazit seiner Zeit bei Real Madrid. „Es lief von Anfang an alles schief“, so der serbische Stürmer im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung ‚La Repubblica‘, „ich habe die Eintracht zu früh verlassen und als ich bei Real Madrid ankam, richteten sich alle Blicke auf mich. Als 21-Jähriger war es schwierig, sich beim größten Verein der Welt zurechtzufinden.“

„Mit den Verletzungen, Corona und dem unfairen Druck war es eine bittere Erfahrung“, fasst Jovic seine drei Jahre als Spieler von Real Madrid zusammen. Auch eine halbjährige Leihe bei der Eintracht in der Rückrunde 2021 führte zu keiner Besserung seiner Situation. Im Sommer kehrte Jovic zum Serie A-Klub AC Florenz zurück und erzielte bislang ordentliche elf Tore in 34 Pflichtspielen. Sein bis 2024 datierter Vertrag in der Toskana kann per Option um zwei Jahre verlängert werden.

