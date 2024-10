Werner widerspricht Keïta-Vorwürfen

Ole Werner hat die Vorwürfe von Naby Keïta, dass man ihn nach seiner Suspendierung schlecht behandelt habe, strikt zurückgewiesen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg am Sonntag (17:30 Uhr) widersprach der 36-Jährige: „Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr menschlich und sehr, sehr transparent in allen Momenten mit ihm umgegangen sind, seitdem er bei uns ist.“

Zudem hatte Keïta behauptet, sich schon vor Ende der vergangenen Saison für seinen Fehltritt entschuldigt zu haben, als er nach Hause fuhr, statt mit der Mannschaft gemeinsam zum Leverkusen-Spiel zu reisen. Auch das dementierte Werner: „Es kann sein, dass es in der Zwischenzeit irgendwie noch passiert ist, das wäre nur nicht bei mir gelandet.“ Aktuell trainiert der noch bis 2026 an Werder gebundene Guineer bei der U23 mit.