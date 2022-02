Bayern verleiht Shaoziyang

Der FC Bayern schickt Torhütertalent Liu Shaoziyang nach Österreich, wo der 18-Jährige bei SK Austria Klagenfurt Spielpraxis sammeln soll. Auf eineinhalb Jahre ist die Leihe des chinesischen Youngsters ausgelegt, den die Münchner erst im Dezember bis 2025 unter Vertrag nahmen.

„Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren“, sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.