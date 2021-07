Milan will Tadic

Der AC Mailand ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive auf Dusan Tadic gestoßen. Der Serbe steht laut einem Bericht von ‚Sky Italia‘ auf dem Zettel der Mailänder. Der Spieler sei einem Wechsel nach Italien nicht abgeneigt, doch Ajax Amsterdam möchte seinen Kapitän auf keinen Fall verlieren. Der Vertrag des Kreativmanns in den Niederlanden läuft noch bis 2023.

2018 war Tadic vom FC Southampton in die Johan-Cruyff-Arena gewechselt. Mit Ajax zog der 32-Jährige in der Saison 2018/19 bis ins Halbfinale der Champions League ein. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Tadic in 51 Einsätzen 22 Tore und steuerte 26 Vorlagen bei.