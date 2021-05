Noch mehr Einsätze: Bayerns brisante Vereinbarung mit Nübel

Vier Spiele hat Alexander Nübel (24) bislang für Bayern München bestritten – zu wenig für seine Ansprüche und weit weniger, als ihm in Aussicht gestellt worden sein soll. Zehn bis 15 Einsätze sicherten die Münchner ihrem neuen Keeper laut ‚Sport1‘ für das erste Jahr schriftlich zu.

Noch mehr Partien sollen Nübel nach besagter Vereinbarung nun im Jahr zwei an der Säbener Straße winken. Zwölf bis 18 Spiele soll die ominöse Einsatzgarantie ‚Sport1‘ zufolge umfassen – eine stattliche Zahl, die Nummer eins Manuel Neuer wahrscheinlich nicht unterschreiben wollen wird.

Leihe bleibt Nübels Wunschszenario

Dass es die Bayern mit dem Nübel-Agreement nicht ganz so eng nehmen, hat jedenfalls die aktuelle Spielzeit gezeigt. Zwar übernimmt mit Julian Nagelsmann ein neuer Trainer, aber ob der seiner Nummer zwei eine größere Rolle zugesteht als der scheidende Hansi Flick, ist zumindest fraglich.

Deshalb bleibt es dabei, dass Nübel sich gerne ausleihen lassen will. Mit der AS Monaco und dem OSC Lille drängen sich zwei französische Klubs auf. Dort wartet man nun auf das Okay aus München. Auch mit Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart wurde Nübel schon in Verbindung gebracht.