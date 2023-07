Ex-Kölner Schindler findet neuen Klub

Kingsley Schindler (30) kommt nach seinem Abschied vom 1. FC Köln in der türkischen Süper Lig unter. Bei Aufsteiger Samsunspor hat der Rechtsaußen einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben.

Schindler wechselt ablösefrei in die Türkei, sein Arbeitspapier in Köln war Ende Juni ausgelaufen. In 70 Spielen für den FC sammelte Schindler elf Scorerpunkte (zwei Tore, neun Assists). Über die Rolle als Joker kam er zuletzt kaum noch hinaus.

