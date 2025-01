VfL: Neue Details zum Sildillia-Deal

Der VfL Wolfsburg strebt offenbar eine Leihe von Abwehrspieler Kiliann Sildillia (22) an. Das berichtet ‚Sky‘. Demzufolge ist noch offen, ob sich mit dem SC Freiburg auf eine Kaufoption verständigt wird.

Am gestrigen Freitag sickerte durch, dass Sildillia unmittelbar vor einem Engagement in der Autostadt steht. Vertraglich ist der französische U23-Nationalspieler bis 2026 an den Sport-Club gebunden. Beim VfL soll er dabei helfen, den Abgang von Ridle Baku (26) zu RB Leipzig aufzufangen.