Arsenal: Arteta will degradierten Ramsdale halten

Mikel Arteta plant auch im kommenden Jahr mit dem derzeitigen Ersatzkeeper Aaron Ramsdale (25). „Ich will Aaron bei uns haben“, stellt der Trainer des FC Arsenal gegenüber englischen Medienvertretern klar und führt aus: „Ich bin sehr froh, dass wir zwei sehr, sehr gute Torhüter (Ramsdale und David Raya (28), Anm. d. Red.) haben, Aaron bleibt bei uns. Wir wollen noch besser werden, also wollen wir das, was wir schon haben, weiter ausbauen. Das ist die Absicht, die wir haben.“

Nach der schweren Schulterverletzung von Nick Pope (31) sucht Newcastle United händeringend nach einer neuen Nummer eins. Neben Ramsdale ist auch David de Gea (33) ins Visier der Magpies geraten. Kategorisch ausschließen will Arteta einen Wechsel seiner Nummer zwei nach Nordengland nicht: „Ich kann Ihnen nicht sagen, dass irgendein Spieler von Arsenal im Januar nicht gehen wird. Ich werde nicht sagen, dass kein Spieler nach Newcastle gehen wird.“