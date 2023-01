BVB: Terzic schwärmt von Ryerson

Edin Terzic ist von Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Ryerson (25) begeistert. Der Rechtsverteidiger sei „ein fantastischer Junge mit einer tollen Einstellung, der die Werte, die diesem Verein wichtig sind, sehr gut vertritt“, so Terzic bei ‚DAZN‘. Beim heutigen Spiel gegen den FC Augsburg beorderte der BVB-Trainer den norwegischen Nationalspieler prompt in die Startelf. Ryerson sei „topfit, sehr aufnahmefähig“ und habe „sofort verstanden, worum es geht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für fünf Millionen Euro kam Ryerson unter der Woche von Union Berlin nach Dortmund. Terzic glaubt: „Er wird uns defensiv in der Stabilität helfen“, zudem könne er sich „mit seiner Zweikampfhärte am Gegenspieler festbeißen, Flanken blocken, Flanken verhindern und Flanken am zweiten Pfosten auch mal wegköpfen.“ Außerdem habe der Neuzugang „einen ganz feinen rechten Fuß“. Ryerson könne „in der Offensive enge Situationen auflösen, über die rechte und über die linke Seite für viel Dampf sorgen.“

Lese-Tipp

Mega-Angebot: BVB will Bellingham zum Topverdiener machen