Bundesliga-Kandidat Faye: Barças Bedingung

Der FC Barcelona will bei einem möglichen Sommertransfer von Mikayil Faye (19) nicht den Zugriff verlieren. Wie die ‚Sport‘ berichtet, würden die Katalanen den Innenverteidiger entweder verleihen oder inklusive Rückkaufoption verkaufen. 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf dem Radar befindet sich Faye nach FT-Infos bei Bayern München. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wurde ebenfalls schon Interesse nachgesagt. Einen Markt hat der senegalesische Linksfuß (ein A-Länderspiel) auch in den anderen europäischen Top-Ligen. In Barcelona kommt Faye wegen der großen Konkurrenz bislang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag läuft bis 2027.