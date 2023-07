Wolfsburg: Nächstes Angebot für Vranckx

Die PSV Eindhoven zieht im Poker um Aster Vranckx nach. Laut der ‚L’Équipe‘ ist der Eredivisie-Klub beim VfL Wolfsburg mit einer Offerte in Höhe von zwölf Millionen Euro vorstellig geworden, um sich die Dienste des Mittelfeldspielers zu sichern. Ebenjene Summe bot bereits der FC Burnley.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportzeitung zufolge machen die Niederländer jedoch „große Fortschritte“, was eine Verpflichtung des 20-Jährigen anbelangt. In der vergangenen Woche soll Vranckx das Trainingsgelände der PSV besucht und sich mit Trainer Peter Bosz getroffen haben. An die Wölfe ist der Belgier noch bis 2025 gebunden.

Lese-Tipp

Wolfsburg: Gosens-Alternative aus Italien?