Wolfsburg: Vranckx in die Premier League?

Die Rückkehr von Aster Vranckx zum VfL Wolfsburg wird wohl nur von kurzer Dauer sein. Die ‚L’Equipe‘ berichtet, dass der FC Burnley dem VfL ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler präsentiert. Einst hatten die Wölfe für den zweifachen belgischen Nationalspieler, der noch bis 2025 vertraglich an den Klub gebunden ist, acht Millionen Euro auf den Tisch gelegt.

Vranckx war in der abgelaufenen Saison vom Bundesligisten in die Serie A zum AC Mailand verliehen. Viele Einsatzminuten sammelte der 20-Jährige in Italien allerdings nicht und kam insgesamt nur in elf Partien zum Einsatz. Folglich haben die Mailänder von der Kaufoption keinen Gebrauch gemacht. Bei Premier League-Aufsteiger Burnley würde Vranckx als Trainer auf seinen Landsmann Vincent Kompany treffen.

