FC Bayern: Flick bewertet Roca

Hansi Flick hat sich zur Leistung von Neuzugang Marc Roca (23) in der gestrigen Partie gegen RB Salzburg (3:1) geäußert. „Er kann zufrieden sein, das war ein sehr gutes Debüt in der Champions League“, sagte der Trainer des FC Bayern. Roca sei „enttäuscht über die gelb-rote Karte. Da war er etwas zu ungestüm, kam ein bisschen zu spät. Das war unnötig, aber mit dem Debüt kann er zufrieden sein.“

Tatsächlich zeigte Roca eine ansprechende Leistung im defensiven Mittelfeld, war in einer hektischen Partie ball- und passsicher sowie zweikampfstark. Sein Platzverweis in der 66. Minute trübte jedoch den Gesamteindruck (FT-Note: 3,5). Dennoch empfahl sich der Spanier, der für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen war, für weitere Einsätze. In der Bundesliga spielte Roca bislang erst eine einzige Minute.