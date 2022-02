Monaco verlängert mit Talente-Trio

Maghnes Akliouche (19), Salatiel Decarpentrie (20) und Yllan Okou (19) setzen ihre Entwicklung bei der AS Monaco fort. Wie die Monegassen offiziell bestätigen, hat das Trio ihre Profiverträge erhalten. Über die Laufzeit macht die ASM keine Angaben.

Die drei Talente werden seit Jahren in Monaco ausgebildet und gehören aktuell in der zweiten Mannschaft zu den Leistungsträgern. Spielmacher Akliouche kommt für die Zweitvertretung in der laufenden Saison bereits auf 15 Einsätze. Bei Flügelspieler Decarpentrie stehen zwei Einsätze zu Buche, bei Innenverteidiger Okou neun.