DFL-Gipfel: Seifert prüft Abbruch-Szenario

Per Videoschalte wird sich Christian Seifert am heutigen Dienstag mit den Klubs zusammensetzen. Der DFL-Chef will den 36 Vereinen die Botschaft senden, dass er alles daran setzen wird, die Saison wieder aufzunehmen. Die Entscheidungen treffen aber andere. Sollte die Politik Geisterspiele verbieten, sind auch Seifert die Hände gebunden.

Wird in Berlin beziehungsweise durch die entsprechenden Landesregierungen eine solche Entscheidung getroffen, ist die DFL was diese Saison betrifft raus auf der Haftung. Knifflig wird es aber bei der Frage, wie es in der kommenden Saison weitergehen soll. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Seifert bereits abgesichert.

Bundesliga-Saison mit 20 Klubs

Demnach hat der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga einen Notfall-Plan in der Hinterhand, der juristisch sowie betriebswirtschaftlich wenig Spielraum für Schadensersatz-Klagen zulässt. Laut der Boulevardzeitung ist die wahrscheinlichste Variante, dass es keine Absteiger geben wird. Die Bundesliga wird aber mit den beiden Erstplatzierten der zweiten Liga (Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart) auf 20 Klubs aufgestockt.

Dies hätte den Vorteil, dass sich die kommende Saison um vier Spieltage verlängern würde, was wiederum den Haupt-Rechteinhaber Sky entschädigen würde. In die Röhre würde aktuell der Hamburger SV gucken, der als Drittplatzierter keine Chance bekommt, per Relegationsspiel aufzusteigen.

Problematisch könnte allerdings die Verteilung der Europapokal-Plätze werden. Hier droht der DFL die wohl größte Klagewelle. Sollte der Plan tatsächlich so in die Tat umgesetzt werden, will Seifert bei den Klubs dafür werben, dass einer Wertung der verkürzten Saison zugestimmt wird. Priorität hat aber weiterhin die Fortsetzung der Saison ab spätestens Mitte Mai.