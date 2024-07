EM-Fahrer Gjasula verlängert in Darmstadt

Klaus Gjasula schnürt auch in der zweiten Liga die Schuhe für Darmstadt 98. Der Bundesliga-Absteiger verkündet offiziell, dass der als Innenverteidiger und Sechser einsetzbare Rechtsfuß seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Seit 2021 kommt der Albaner für die Lilien zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit fand sich Gjasula 17 Mal in der Startelf wieder, eine Torbeteiligung war ihm nicht vergönnt. Dennoch wurde der 34-Jährige in den EM-Kader berufen und stand in der Gruppenphase sogar 18 Minuten gegen Kroatien auf dem Platz. Sein später 2:2-Ausgleichstreffer konnte das Vorrunden-Aus allerdings nicht verhindern.