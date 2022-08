Fofana wechselt für Rekordsumme zu Chelsea

Der FC Chelsea bringt den Rekordtransfer von Wesley Fofana in trockene Tücher. Für kolportierte 90 Millionen Euro schließt sich der 21-jährige Franzose den Blues an und wird mit einem Siebenjahresvertrag ausgestattet. Leicester City gibt den Innenverteidiger nach einem zähen Poker an die Londoner ab. Bei den Foxes galt Fofanas Arbeitspapier noch bis 2027.

Zweiter Rekordverkauf in Folge

Fofana löst nun Harry Maguire als teuersten Abwehrspieler aller Zeiten ab. Auch 2019 war es Leicester, das von Manchester United die damalige Rekordsumme von 87 Millionen Euro erhielt. Für Fofana überwiesen die Foxes im Sommer 2020 insgesamt 35 Millionen Euro an die AS St.-Étienne.

Der Rechtsfuß fand sich auf Anhieb im Team von Brendan Rodgers zurecht und stand in seiner Debütsaison in 27 seiner 28 Premier League-Partien in der Startformation. Die Saison 2021/22 verpasste der französische U21-Nationalspieler zum großen Teil wegen eines Wadenbeinbruchs. Insgesamt bestritt Fofana 52 Partien für Leicester.