Chelsea: Sterling zum halben Preis

Der FC Chelsea kalkuliert bei Raheem Sterling einen großen Transferverlust ein. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Blues dem 30-jährigen Flügelspieler nun ein Preisschild in Höhe von rund 23 Millionen Euro verpasst. Sterling steht zwar noch bis 2027 an der Stamford Bridge unter Vertrag, spielt in den sportlichen Planungen aber keine große Rolle mehr. 2022 hatte Chelsea mit 56,2 Millionen Euro noch das Doppelte gezahlt.

Bei den Blues konnte der 82-fache englische Nationalspieler, der einst beim FC Liverpool ausgebildet wurde und bei Manchester City seine stärkste Zeit hatte, nicht mehr an frühere Top-Leistungen anknüpfen. In 81 Partien steuerte der Offensivspieler 19 Tore und 15 Assists bei. Vergangene Saison war Sterling an den Stadtrivalen FC Arsenal verliehen, wo ihm nur ein Treffer in 28 Spielen gelang. Ob sich ein Abnehmer für den einstigen Golden Boy von 2014 finden lässt, bleibt abzuwarten.