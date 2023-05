Zweitliga-Duell um Ezeh

Linksverteidiger Brooklyn Ezeh vom SV Wehen Wiesbaden steht offenbar auf der Wunschliste von zwei Zweitligisten. Der 21-Jährige hat laut Informationen von ‚Sky‘ das Interesse von Hannover 96 und St. Pauli geweckt. Beide Klubs sollen bereit sein, eine Ablösesumme im hohen sechsstelligen Bereich zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Hamburger besitzt in Wiesbaden noch einen Kontrakt bis 2024. In der laufenden Saison stand der Linksfuß wettbewerbsübergreifend in 34 Partien auf dem Rasen und verbuchte 2.855 Spielminuten. Neben der Chance, durch einen Transfer Zweitliga-Luft zu schnuppern, hat Ezeh den Aufstieg auch mit seinem eigenen Team noch in der Hand: In der Relegation stehen für Wiesbaden zwei Spiele gegen Arminia Bielefeld an, in denen man den Aufstieg perfekt machen könnte.

Lese-Tipp

Avevor verlässt St. Pauli