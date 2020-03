„Wie Affen im Zirkus“: Profis setzen DFL unter Druck

Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A und einige kleinere Ligen sind bereits ausgesetzt. Die Bundesliga will auf Wunsch der DFL erst in der kommenden Woche nachziehen – trotz der Ausbreitung des Coronavirus.

Der Spieltag an diesem Wochenende soll Stand jetzt (13:14 Uhr) durchgezogen werden. Das schmeckt einigen Spielern überhaupt nicht.

Torwart Rafal Gikiewicz (32) von Union Berlin wählt drastische Worte. „Fußballer werden in dieser Situation wie Affen im Zirkus behandelt“, schreibt der Pole auf Twitter.

Bayerns Spielmacher Thiago Alcántara (28) attackiert die DFL: „Unverantwortlich, unklug. Das ist verrückt. Bitte hört auf, Faxen zu machen und kommt in der Realität an. Seien wir ehrlich: Es gibt viel wichtigere Dinge als jede Sportart.“

Und Uwe Hünemeier vom SC Paderborn meint: „Es ist nicht der Zeitpunkt, um noch Zeit zu verlieren!! Priorität hat einzig und allein die Gesundheit aller.“

Rummenigge: „Es geht um Finanzen“

Die Beweggründe der DFL den anstehenden Spieltag noch durchzuführen, sind offenkundig. Noch am Montag hielt Christian Seifert eine Unterbrechung für „illusorisch“.

Der Ligaboss begründete bei der ‚Bild‘: „Da gibt es Verträge, sportliche Konsequenzen. Abstiege und Aufstiege. Wir brauchen den geregelten Spielbetrieb.“

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern, ließ auf der heutigen Pressekonferenz noch tiefer blicken: „Es geht am Ende des Tages um Finanzen und um eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine, die noch aussteht.“ Im Mittelpunkt steht also das liebe Geld.

FT-Meinung