ManUtd: Solskjaer glaubt an Pogba-Verbleib

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist überzeugt davon, dass Paul Pogba auch in der kommenden Saison noch das Trikot der Red Devils tragen wird. „Sie können davon ausgehen, dass er hier sein wird“, antwortete der 47-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob Pogba dem Klub erhalten bleiben wird.

Der 26-jährige Franzose wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Abgang aus England in Verbindung gebracht. Zuletzt führte die heißeste Spur zu Juventus Turin, wo der zentrale Mittelfeldspieler bereits zwischen 2012 und 2016 unter Vertrag stand. An United ist Pogba bis 2021 gebunden, der Klub besitzt allerdings die Option, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern.