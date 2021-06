Hamsik unterschreibt bei Trabzonspor

Marek Hamzik hat einen neuen Klub. Den 33-jährigen Mittelfeldspieler zieht es vom schwedischen Klub IFK Göteborg ablösefrei zu Trabzonspor in die Türkei. Beim Tabellenvierten der Süper Lig unterschreibt der Slowake einen Zweijahresvertrag.

Sein Gastspiel in Schweden endet somit bereits nach drei Monaten. Nach einem zweijährigen Intermezzo beim chinesischen Klub Dalian Proffesional heuerte der langjährige Profi der SSC Neapel im März bei Göteborg an. In sechs Partien erzielte der Routinier einen Treffer.