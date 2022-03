Pépé deutet Arsenal-Abschied an

Die Wege von Nicolas Pépé (26) und dem FC Arsenal könnten sich im Sommer trennen. „Es ist frustrierend, nicht zu spielen. Kein Spieler spielt gerne nicht, aber ich muss die Entscheidung des Trainers respektieren“, sagte der Außenstürmer während einer Pressekonferenz im Zuge seiner Länderspielreise mit der Elfenbeinküste.

Für stolze 80 Millionen Euro war Pépé 2019 vom OSC Lille zu den Gunners gewechselt. Seitdem könnte der dribbelstarke Linksfuß sein Potenzial nur sehr selten abrufen. Vertraglich ist er noch bis 2024 an Arsenal gebunden. „Ich konzentriere mich darauf, wie gut wir bis zum Ende der Saison abschneiden, und auf das Ziel des Vereins, in die Champions League zu kommen. Dann werden wir sehen, was passiert“, so der Ivorer.