Balotelli will bei Brescia bleiben

Allen Abschiedsgerüchten zum Trotz hat Mario Balotelli nicht vor, seinen Klub Brescia Calcio zu verlassen. „Ich bin bei Brescia glücklich und will nicht gehen. Brescia ist meine Stadt und ich bin bei einem großartigen Klub mit fantastischen Typen und außerordentlichen Fans“, teilte der Angreifer in einem Instagram-Livechat mit.

„Wir hatten in diesem Jahr Schwierigkeiten, aber das passiert im Fußball. Wir wollten es besser machen, aber die Meisterschaft hat sich für uns als kompliziert herausgestellt“, gestand der 29-Jährige. In 19 Saisonspielen gelangen Balotelli lediglich fünf Treffer. Brescia belegt in der Serie A den letzten Tabellenplatz.