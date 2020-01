Neben Fabian Johnson zeigt der Hamburger SV offenbar Interesse an einem weiteren Spieler von Borussia Mönchengladbach. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, steht Tobias Strobl auf dem Winter-Wunschzettel von HSV-Trainer Dieter Hecking. Dieser soll sich in der Chefetage der Hamburger für eine Verpflichtung des 29-Jährigen stark gemacht haben.

Strobl kam im Sommer 2017 ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu Borussia Mönchengladbach. Dort arbeitete der gebürtige Münchner rund zweieinhalb Jahre mit Hecking zusammen. In der laufenden Saison spielt Strobl eine untergeordnete Rolle. Lediglich fünf Einsätze stehen für den Defensiv-Allrounder – auch verletzungsbedingt – bis dato zu Buche. Sein Vertrag läuft aus.

Das gilt auch für Johnson. Den flexiblen Außenbahnspieler hatte die ‚Hamburger Morgenpost‘ bereits am gestrigen Freitag mit dem HSV in Verbindung gerbacht. Unter dem neuen Fohlen-Coach Marco Rose sammelte der 32-jährige Johnson bislang ebenfalls erst fünf Pflichtspieleinsätze. Auch sein Arbeitspapier endet am Saisonende. 2014 war er aus Hoffenheim nach Gladbach gekommen.