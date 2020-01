Nach dem unrühmlichen Abgang von Mario Götze zum FC Bayern hatte Hans-Joachim Watzke garantiert, nie wieder Ausstiegsklauseln in schwarz-gelben Vertragswerken hinzunehmen. Für Erling Haaland beging der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund Wortbruch. Und die Vereinbarung im Vertrag des Norwegers greift früher als von vielen erwartet.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kann Haaland bereits im Sommer 2022 von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Somit greift der Passus in etwa zur Halbzeit des Vertrags, der bis 2024 geschlossen wurde. Das englische Online-Magazin ‚The Athletic‘, das am Wochenende zuerst über das Vertragsdetail berichtete, ging noch davon aus, dass die Klausel erst gegen Ende der Laufzeit aktiv wird.

Klausel im hohen Millionenbereich

Über die genaue Höhe schweigt sich auch das deutsche Fachmagazin aus. Laut ‚The Athletic‘ liegt sie aber „deutlich höher als die 59 Millionen Euro“, die zuvor in englischen Medien kolportiert wurden.

BVB-Ausrüster Puma war indes nicht direkt in den Deal eingebunden. „Ich war ausschließlich als Norweger beteiligt, der seinen Vater kennt, weil ich mit ihm früher in Bryne zusammenspielte, und als BVB-Aufsichtsrat. Puma war aber weder mit dem Spieler noch mit seinem Berater in Kontakt“, unterstreicht der Puma-Vorstandsvorsitzende Björn Gulden, der zugleich Mitglied des BVB-Aufsichtsrats ist.

FT-Meinung: Haaland-Berater Mino Raiola weiß, welch harter Verhandlungspartner Watzke sein kann, wenn einer seiner Spieler den BVB verlassen möchte. Insofern war zu erwarten, dass ein solch hochgehandeltes Toptalent aus dem Raiola-Stall nur in Dortmund unterschreibt, wenn es ohne viel Diskussionen zu einem angemessenen Zeitpunkt aus dem Vertrag herauskommt. Die schwarz-gelben Fans können sich jetzt zweieinhalb Jahre über den 19-Jährige freuen. Sollte dessen Entwicklung so atemberaubend weitergehen, steht dann wohl der Wechsel nach England an.