Einen expliziten Grund gab es eigentlich nicht: Dennoch entschied sich Hansi Flick nach rund einer Stunde für die Einwechslung von Lucas Hernández. Platz machen musste Jérôme Boateng (31), für ihn rückte David Alaba (27) als Linksfuß auf die rechte Innenverteidiger-Position. Hernández wiederum durfte in seiner Lieblingsrolle als halblinker Part der Viererkette fungieren.

Und der 23-Jährige machte seine Sache nach rund dreieinhalbmonatiger Ausfallzeit sehr gut. Im Aufbau sowie im direkten Spiel gegen den Mann präsentierte sich Hernández tadellos. „Lucas war gut. Ich bin froh, dass er wieder mitmachen kann. Er muss fit werden und braucht Spielpraxis“, sagte Flick nach Spielschluss.

Auch Coman sehr wichtig

Und auch Hasan Salihamidzic teilte diese Ansicht. „Das sind wichtige Jungs, die uns nicht fehlen dürfen“, so der Sportchef mit Blick auf Hernández und den ebenfalls (nach achtwöchiger Pause) eingewechselten Kingsley Coman. Der 24-jährige Dribbler durfte zwar nur fünf Minuten mitwirken, ließ aber auch da schon wieder mit einigen tollen Antritten sein Können aufblitzen.

„King ist für diese Mannschaft so wichtig“, sagte Salihamidzic über Coman, „er muss jetzt arbeiten. Das ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Er weiß, um was es geht und dass er schnell in Top-Form kommen muss.“ Ende des Monats findet das Hinspiel im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea statt. Einige Wochen bleiben für die beiden also noch, um wieder komplett in Tritt zu kommen.