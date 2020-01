Wechselgerüchte um Javairô Dilrosun machen die Runde. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, signalisiert die AS Rom Interesse am 21-jährigen Niederländer von Hertha BSC. Am gestrigen Mittwoch soll es zu einem Gespräch zwischen Roma-Verantwortlichen und Dilrosuns Berater gekommen sein.

Die Giallorossi haben zum Ausdruck gebracht, dass sie den talentieren Offensivspieler gerne ausleihen würden. Zudem soll eine Kaufpflicht für den Sommer vereinbart werden. Dem Bericht zufolge ist Hertha nicht gänzlich abgeneigt, Dilrosun ziehen zu lassen. Allerdings sollen die Berliner auf eine direkten Verkauf im Winter bestehen.

FT-Meinung: Hertha BSC hat große Pläne und will so schnell wie möglich in die Top5 der Bundesliga. Dilrosun zu verkaufen wäre entsprechend ein eigenartiges Signal, denn der U21-Nationalspieler gehört zweifellos zu den talentiertesten Spielern im Kader der Hauptstädter. Und bei einem Vertrag bis 2022 besteht eigentlich kein Handlungsbedarf.