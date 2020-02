Nur zu gerne hätte Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC eine Doppelfunktion ausgefüllt. Dass Michael Preetz nicht willens war, dem Weltmeister von 1990 das Manager-Amt zu überlassen, war letztlich einer der Gründe für dessen plötzliche Flucht.

Dabei wäre es wohl retrospektiv betrachtet vor allem für den Außenstehenden sehr interessant gewesen zu beobachten, welche Neuverpflichtungen Klinsmann im Laufe der Jahre so an Land zieht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erschöpfte es sich nicht mit großen Namen wie Emre Can (26), Mario Götze (27) oder Julian Draxler (26). Ebenfalls habe Klinsmann auch die 2014er Weltmeister Mesut Özil (31) und Lukas Podolski (34) in die Runde geworfen.

Darüber hinaus nennt das Fachblatt „einen Stürmer-Veteranen aus der Major League Soccer“ als einen von Klinsmann favorisierten Kandidaten. Und auch Sohnemann Jonathan Klinsmann (22), der schon einmal bei der Hertha unter Vertrag stand und jetzt beim FC St. Gallen auf der Bank sitzt, sollte zurückgeholt werden.

FT-Meinung: Alles in allem hat Klinsmann bei der Hertha einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Blickt man auf die Transferpläne, könnte man zu der Erkenntnis gelangen, dass Preetz auf dem Posten doch nicht ganz so schlecht aufgehoben ist.