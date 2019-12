Jürgen Klinsmann lässt bei Hertha BSC kaum einen Stein auf dem anderen. Einen Tag nach der Freistellung von Salomon Kalou wird deutlich, dass noch sehr viel mehr Spieler den Klub kurzfristig verlassen sollen.

„Wir wollen inklusive der Torhüter mit maximal 25 Spielern in die USA fliegen, damit planen wir“, sagt Klinsmann gegenüber der ‚Bild‘. Herthas Kader umfasst aktuell 34 Profis. Heißt nach Adam Riese: Ganze neun Spieler werden ausgemustert und für die Rückrunde keine Rolle spielen.

Hertha in neuen Sphären

Und es könnten sogar noch mehr werden – schließlich sollen noch Neuzugänge zum Trainingslager in den Staaten stoßen. Mit Granit Xhaka (FC Arsenal) ist sich Hertha nach FT-Infos einig. Gehandelt werden außerdem Julian Draxler und Mario Götze. Der Deal mit Santiago Ascacíbar (VfB Stuttgart) steht kurz vor dem Vollzug. „Der qualitative Anspruch der Hertha muss sein, dass wir Spieler im Blick haben, die uns irgendwann auch international positionieren“, so Klinsmann gegenüber dem ‚kicker‘.

Der 55-Jährige weiter: „Es ist einfach so, dass durch die Situation, die hier in den vergangenen Monaten entstanden ist, wir international mitreden können um Spieler, dass auch Michael Preetz eine ganz andere Konstellation gegeben wird, bei Spielern anzuklopfen, die zuvor wahrscheinlich nicht in unserer Kategorie waren. Das ist natürlich was Tolles, was Neues, dass sich auch international Klubs mit Hertha BSC beschäftigen. Die haben auch beobachtet, was hier gerade abläuft.“

Auch Duda ohne Perspektive

Neben bereits erwähntem Kalou befindet sich noch ein weiterer prominenter Spieler auf dem Abstellgleis: „Bei (Ondrej, Anm. d. Red.) Duda ist es gut möglich, dass er wechselt“, wird Klinsmann deutlich. Mit Kalou habe er ein gutes, klärendes Gespräch geführt. Finden die beiden Offensiven einen neuen Klub, wird Hertha sie gehen lassen. Das gilt ebenso für Alexander Esswein, Mathew Leckie, Dennis Jastrzembski, Sidney Friede, Maurice Covic, Palko Dardai, Florian Baak und Muhammed Kiprit.