Der Winterwechsel von Nicolas Kühn zum FC Bayern ist offenbar perfekt. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, leihen die Münchner den 20-jährigen Offensivspieler bis Saisonende von Ajax Amsterdam aus. Über eine mögliche Kaufoption ist zur Stunde nichts bekannt.

Bei den Bayern soll Kühn – genau wie aktuell beim niederländischen Meister – zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen sein. Der ehemalige Fritz-Walter-Medaillen-Gewinner war vor zwei Jahren für zwei Millionen Euro von RB Leipzig zu Ajax gewechselt, wartet aber noch auf sein Profidebüt.

Für die deutschen U-Nationalmannschaften kam der Rechtsaußen bislang 31 Mal zum Einsatz (14 Tore). Kühns Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2021. In der vergangenen Saison ließ er es in der UEFA Youth League in sechs Partien sechsmal im gegnerischen Kasten klingeln.