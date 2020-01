Hansi Flick darf erstmal durchatmen: Die Ausleihe von Álvaro Odriozola (24, Real Madrid) steht kurz bevor, sodass der Trainer des FC Bayern seinen gewünschten neuen Rechtsverteidiger bald bekommen wird. Doch vor gut zwei Wochen ließ Flick durchblicken, sich auch eine weitere Option für die „offensive Außenbahn“ gut vorstellen zu können.

Diesbezüglich kam im Trainingslager in Doha offenbar ein Vorschlag aus dem Mannschaftsrat. Laut ‚Sport Bild‘ „fiel als Soforthilfe der Name Douglas Costa“. Der mittlerweile 29-jährige Flügelflitzer spielte schon zwischen 2015 und 2017 in München, ehe er für 46 Millionen zu Juventus Turin weiterzog. Dort steht Costa noch immer unter Vertrag – und zwar bis 2022.

Kein Stammplatz bei Juve

Unter Maurizio Sarri ist der Linksfuß, der auf beiden Seiten einsetzbar ist, aber nur selten gefragt. Nur bei vier seiner 13 Pflichtspieleinsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) in der laufenden Saison stand Costa in der Startelf. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der 31-fache Nationalspieler wegen einer Muskel- und einer Oberschenkelverletzung zwischenzeitlich ausfiel.

Zu seiner Zeit bei den Bayern hatte Costa unter Pep Guardiola eine wichtige Rolle inne. Unter Carlo Ancelotti war er dann nicht mehr unbedingt gesetzt. Der damalige Präsident Uli Hoeneß schickte zum Abschied wenig warme Worte hinterher: „Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat.“

FT-Meinung: Auch wenn Hoeneß nicht mehr im Amt ist, ist eine Rückkehr zu den Bayern ob des Gesagten kaum vorstellbar. Sportdirektor Hasan Salihamidzic bekam seinen Job schließlich unter Hoeneß‘ Gnaden, sodass er kaum einen Spieler zurückholen würde, den der Patriarch einst quasi verjagte. Rein sportlich wäre Costa eine interessante Option für die Rolle als Backup hinter den verletzungsanfälligen Serge Gnabry (24) und Kingsley Coman (23).