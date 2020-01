Es ist die nächste Episode in einem öffentlich ausgetragenen Scharmützel zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Der Trainer des FC Bayern hatte am Mittwoch den Auftakt gemacht, als er in der ‚Süddeutschen Zeitung‘ erklärte, der Kader der Münchner sei zu dünn besetzt. „Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung Ich denke an mindestens zwei Spieler. Einen für die defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn“, so Flick.

Salihamidzic, der als Sportdirektor für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist, kritisierte den Übungsleiter am Folgetag. „Ich war überrascht über das mediale Betreiben der Kaderplanung. Davon bin ich kein Freund. Wir tauschen uns ohnehin die ganze Zeit aus“, erklärte der 43-Jährige in der ‚Sport Bild‘.

Flick steht zu seinen Worten

Flick will diese Kritik aber offenbar nicht auf sich sitzenlassen. „Ich habe meine Meinung ehrlich, fachlich begründet, gesagt“, zitiert der ‚Sport Bild‘-Journalist Tobias Altschäffl den Trainer, „mir geht es immer um die Mannschaft, immer um den Verein. Wir haben alle hohe Ziele und müssen eine Basis schaffen, um diese Ziele erreichen zu können.“

Wenngleich Flicks Worte keine Kritik enthalten, ist die Botschaft jedoch klar: Er steht zu seinen Aussagen und sieht Bedarf nach Neuzugängen. Salihamidzic wird zumindest das wohl ähnlich sehen.