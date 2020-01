Im Kampf um Granit Xhaka gibt Arsenal-Trainer Mikel Arteta nicht klein bei. „Ich hatte ein Gespräch mit ihm und wollte verstehen, wie er sich fühlt“, sagte der Spanier zuletzt, „ich habe ihm meine Meinung und meine Sichtweise erklärt und ihm gesagt, dass ihn der Klub unterstützt und ich will, dass seine Teamkollegen ihm den Rücken stärken und er seine Meinung ändert. Wir brauchen ihn.“

Man darf also gespannt sein, ob sich Xhaka von Arteta betören lässt oder sein Wort gegenüber Hertha BSC hält. Denn eigentlich hatte der 27-jährige Schweizer längst die Zusage gegeben. Lediglich die Einigung der Klubs stand noch aus.

Bourigeaud im Visier

Selbstredend schaut sich die neureiche Hertha parallel an anderen Stellen nach einem zentralen Mittelfeldspieler um. ‚France Football‘ berichtet, dass Benjamin Bourigeaud in den Fokus geraten ist. Der 25-Jährige lenkt das Angriffsspiel bei Stade Rennes. Er wäre somit in spielerischer Hinsicht ein Ersatz für Xhaka.

Allerdings bringt der französische Standard-Spezialist bei allen Qualitäten nicht die internationale Klasse des 82-fachen Schweizer Nationalspielers mit. Auch die ebenfalls gehandelten Emre Can (25) und Kevin Strootman (29) stehen eine Stufe über Bourigeaud. Es bleibt also abzuwarten, ob die Berliner ihre großen Transfer-Ambitionen ein Stück weit relativieren.