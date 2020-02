Wehe dem Verlierer

Spanien hält wieder den Atem an, wenn am morgigen Sonntag (21 Uhr) der FC Barcelona bei Real Madrid gastiert. Mit einem Sieg könnten die Königlichen die Tabellenführung übernehmen, während die Katalanen die Chance haben, den Vorsprung auf den Erzrivalen auf fünf Punkte auszubauen. Beide Vereine konnten jeweils 72 Clásicos für sich entscheiden. Für die ‚as‘ stehen beide Trainer am „Rande des Einbruchs“. Ein Tauziehen zwischen den jeweiligen Trainern, Zinédine Zidane und Quique Setién, ziert das Titelblatt der madrilenischen Zeitung. Für die ‚Marca‘ ist es ein Duell zwischen Sergio Ramos und Lionel Messi: „Kapitel 41“, lautet die Schlagzeile. Eine immer wiederkehrende Begegnung zwischen den beiden Spielern, die 2005 begann. Es ist das am häufigsten wiederholte Spielerduell in der Geschichte des Clásicos.

Im Rampenlicht: Jack Grealish

Die englischen Medien werden vom Finale des Carabao Cups dominiert, wenn Aston Villa am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) auf Manchester City trifft. Gespielt wird im historischen Wembley Stadium. Für den ‚Daily Star‘ muss Aston Villa alles Nötige tun, um ihren Starspieler Jack Grealish über den Sommer hinaus zu halten. Der ‚Guardian‘ hebt die Qualitäten des 24-Jährigen hervor, die den Unterschied zu Manchester City machen könnten. Die Anhänger des Klubs aus Birmingham hoffen jedenfalls, dass Grealish der Schlüssel zum Erfolg und für den Klassenerhalt ist. Mit 25 Punkten rangiert Aston Villa zurzeit auf dem 17. Tabellenplatz – leidlich einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt.